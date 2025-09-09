Dino rebate possibilidade de anistia e fala em 'normalidade' do julgamento

O ministro do STF Flávio Dino rebateu hoje a possibilidade de anistia aos envolvidos e falou em "normalidade" em seu voto no julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

"Esses tipos penais são insusceptíveis de anistia", defendeu Dino. Especialistas consultados pelo UOL já manifestaram entendimento parecido com o do ministro. Ministro lembrou que a legislação mais recente, que tipifica os crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, foi aprovada pelo Congresso. Aliados de Jair Bolsonaro (PL) defendem que uma proposta de lei que determina o perdão aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado em julgamento pelo STF seja pautada no Legislativo, enquanto a base do governo Lula se movimenta para que isso não aconteça.

Esse diploma que o Congresso nos entregou para aplicar é consentâneo com toda essa história do direito constitucional, com as construções vigentes no nosso país há mais de um século.(...) Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não, não nos cabe esse juízo, nós não somos o tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Flávio Dino, ministro do STF

"Esse não é um julgamento excepcional", disse Dino. Segundo ele, o processo em questão está submetido às mesmas regras que qualquer outro que seja submetido ao STF ou outro tribunal do país. Em uma indireta às sanções promovidas pelos EUA em razão do julgamento, o ministro disse que ameaças de governos estrangeiros e outros fatores não interferem na decisão a ser tomada pelos ministros.

Tradição constitucional brasileira não é "tirânica", disse Dino. A escolha do termo foi uma alusão à fala de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em ato no último domingo. No ocasião, o governador classificou as ações do ministro Alexandre de Moraes como "tirania".

"Provas orais me parecem absolutamente compatíveis com as provas nos autos", afirmou Dino. Com isso, o ministro externou o entendimento de que as informações trazidas na delação premiada de Mauro Cid foram corroboradas por dados reunidos ao longo da investigação. A defesa de Braga Netto pediu que o acordo fechado pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fosse invalidado em função de omissões e contradições.

Para Dino, não há irregularidade no fato de Moraes ser um dos ministros a julgar o caso. Segundo Dino, uma mudança regimental do STF anterior ao caso em julgamento já havia definido que processos ligados ao 8 de janeiro ficariam com a Primeira Turma e nenhum ministro da Segunda Turma pediu para mudar de colegiado.

Dino afirmou não ver cerceamento de defesa no caso. Além disso, ele elogiou a velocidade com a qual o processo correu e defendeu o trâmite no STF por conta dos crimes terem sido cometidos quando os réus ocupavam cargos com foro privilegiado. Todos os pontos foram motivo de reclamação pelas defesas em diferentes momentos.

"Não considero que nós tivemos no caso meros atos de preparação e sim atos executórios", disse Dino. Segundo ele, a tentativa de golpe de Estado já é um crime por si e a investigação reuniu evidências de que ela aconteceu. Defesas como a de Bolsonaro argumentaram que eventos como esboços e conversas não configurariam o cometimento do crime.

"Este julgamento não é o julgamento das Forças Armadas", afirmou ministro. Em seu voto, ele disse que "não é normal" que, "a cada 20 anos", o Brasil sofra "eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional". O ministro defendeu que todas as instituições do Estado se mantenham "isenta e apartidárias".

Ministro do STF faz citação à religião e às igrejas para rebater argumentos de defesas de que não havia intenção de se promover protestos violentos como o ocorrido no 8 de janeiro. "Creio que se você está com intuito pacifista, e você tem uma irresignação, Você vai à missa, vai ao culto, ou, quem sabe, até a acampa na porta da igreja. "

Ministro ainda ironizou o fato de acampamentos terem ocorrido nas portas dos quarteis."E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos."

Dino é o segundo ministro a votar. O primeiro, Alexandre de Moraes, votou por condenar Bolsonaro e outros sete réus.

Relator vota por condenação

"Não há dúvida sobre tentativa de golpe", disse Moraes. Seu voto citou a reunião com chefes das Forças Armadas, os ataques ao STF em discursos públicos e outros eventos como "atos preparatórios" para o cometimento do crime. Em diversos momentos, Moraes apontou Bolsonaro como "líder da organização criminosa".

Em voto, Moraes diz que juiz não deve ser "samambaia jurídica" e defende sua conduta no caso. O relator negou pedidos que visavam a anulação da delação de Mauro Cid e do processo como um todo. Além disso, ele rebateu críticas pelo número de perguntas feitas a outras posturas adotadas ao longo do processo.

Relator votou por condenação de Bolsonaro e demais réus por tentativa de golpe e outros crimes. Diplomado deputado federal no fim de 2022, Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, foi poupado dos crimes relacionados ao 8 de janeiro em razão de imunidade parlamentar. A leitura do voto por Moraes durou cinco horas.

Fux pediu que não haja intervenções durante a leitura de seu voto. Apontado como um ministro menos alinhado do que os outros a uma possível condenação de Bolsonaro, o ministro fez a solicitação após Dino interromper o voto de Moraes.

Depois de Dino, votam Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento para isso.

Defesa do ex-presidente deve pedir que ele cumpra a pena em casa, caso condenação se confirme. O pedido deve ser feito após todas as tentativas de recurso se esgotarem e se basear em questões de saúde. A conta dos aliados de Bolsonaro estima que uma eventual prisão dele só aconteceria em novembro.