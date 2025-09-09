'Voto de Dino reforça amparo constitucional', diz professora

O voto do ministro Flávio Dino no julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista, que destaca a vedação à anistia para crimes inafiançáveis, reforça a defesa do processo legal diante de tentativas de deslegitimar o STF (Supremo Tribunal Federal), avalia Isabela Kalil, professora da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Para Kalil, Dino deixou claro que as decisões do STF têm base na Constituição e em leis aprovadas pelo Congresso, rebatendo críticas que questionam a validade do julgamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Uma coisa que me chamou bastante atenção no voto do ministro Flávio Dino é que ele começa falando sobre a questão da anistia. É basicamente uma defesa do processo diante da situação que temos de uma tentativa de deslegitimar o que está acontecendo.

O Flávio Dino mostra, historicamente, o quanto no Direito brasileiro não temos a menor possibilidade de ter anistia para esses casos. Ele cita a Constituição e fala sobre uma série de crimes, inclusive terrorismo, crime hediondo, tortura, em que você não pode ter graça, anistia e que são inafiançáveis. Isabela Kalil, professora da FESPSP

Segundo Kalil, o recado de Dino não se limita ao Judiciário, mas também mira o Congresso e a sociedade, ao afirmar que o STF apenas aplica leis já aprovadas e respaldadas pela Constituição.

Não é só o voto em si ou uma defesa de uma posição dele como juiz. Ele fala para a sociedade brasileira e para o mundo que o que o STF está fazendo tem amparo. Essa legislação não foi a Suprema Corte que inventou, não foram os juízes que criaram, não é algo que saiu da cabeça dos juízes. Isso foi feito e aprovado pelos legisladores e tem amparo inclusive constitucional.

É a defesa de tudo que está acontecendo aqui com um recado muito explícito também para alguns legisladores que já sinalizam que tudo que está acontecendo na Suprema Corte pode não ter validade, o que seria completamente inconstitucional e já reforçado pelo ministro Flavio Dino. Isabella Kalil, professora da FESPSP

'Voto não demoniza Forças Armadas', avalia Márlon Reis

Flávio Dino separou o julgamento dos envolvidos em tentativa de golpe de qualquer ataque às Forças Armadas, avalia o jurista Márlon Reis, que também destacou a independência do STF diante de pressões externas.

De fato, foi um voto muito sóbrio. Percebi essa necessidade que ele teve de demonstrar que não se trata de uma acusação, de uma demonização do papel das Forças Armadas, que cumpre um papel importantíssimo para o Brasil, mas que, infelizmente alguns dos seus membros traíram o juramento que fizeram às suas atividades profissionais e ao dever de lealdade que tem com a nossa pátria.

No final, ele menciona a independência da corte, ao dizer que não se pode esperar que qualquer tipo de ameaça, mesmo vinda de nação estrangeira, possa de alguma maneira constranger ou mudar o sentido da decisão do Judiciário brasileiro, que é, obviamente, independente não só dos outros poderes, mas também de outras forças externas. Marlon Reis, jurista

