Vítima de grupo criminoso do golpe 'é o Estado brasileiro', afirma Alexandre de Moraes

Brasília

09/09/2025 13h16

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta terça-feira, 9, que se trata de uma "desinformação" a alegação de que ele estaria sendo relator de um crime do qual é vítima. Segundo o ministro, a vítima dos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e seus aliados "é o Estado brasileiro".

"Outra desinformação que se passa constantemente é que eu estaria sendo relator de um processo de tentativa de homicídio contra mim mesmo. Milícias digitais foram muito utilizadas para divulgar isso. Primeiro que não há nenhum processo de tentativa de homicídio. É mais um ato executório dos crimes imputados pela PGR, demonstrando que a organização criminosa, com divisão de tarefas e hierarquizada, com um líder, Jair Bolsonaro, pretendia impedir que o presidente eleito tomasse posse", afirmou, completando: "Aqui, a vítima é o Estado brasileiro".

Moraes também negou a possibilidade de se declarar impedido para julgar os casos por ter se tornado alvo dos réus, tanto nas críticas, quanto no próprio plano de assassinato revelado nas investigações do processo.

"Qualquer juiz que seja ameaçado, coagido, até agredido, no curso do processo, por quem está sendo investigado, não se torna suspeito ou impedido. Seria muito fácil para a organização criminosa ou os réus escolherem os juízes", alegou o ministro do STF.

