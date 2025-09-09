Topo

ViaQuatro disponibiliza ônibus a passageiros após trem descarrilar

Trem descarrila na Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo - Arquivo pessoal/Jonatas Fuentes
Trem descarrila na Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal/Jonatas Fuentes
Colaboração para o UOL

09/09/2025 15h54

A ViaQuatro, que opera a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, vai utilizar ônibus para cobrir o trecho interditado entre as estações São Paulo-Morumbi e Taboão da Serra após um trem descarrilar nos trilhos na manhã de hoje.

O que aconteceu

Trecho continua inoperante desde cedo. A operação entre as estações Vila Sônia, na zona oeste da capital, e Morumbi segue sem funcionar desde às 9h59 da manhã, quando um trem saiu dos trilhos na via entre as duas paradas.

Paese e ônibus da ViaQuatro cobrem déficit. Em nota enviada ao UOL, a concessionária afirma que, além da operação emergencial de coletivos, a empresa vai disponibilizar, de maneira excepcional, ônibus saindo da estação Morumbi para Taboão da Serra, cidade na região metropolitana, e vice-versa para auxiliar usuários deste trecho. "O restante da linha em ambos sentidos segue em condições normais", afirma.

Causa é investigada. A ViaQuatro lamentou os transtornos causados aos passageiros e disse que a prioridade das equipes de manutenção é a total retomada da operação nos trilhos.

Sindicato dos Metroviários de São Paulo pediu "apuração rigorosa" da ocorrência. Para a entidade, o descarrilamento ressalta os riscos do tráfego na linha sem operador.

