Topo

Notícias

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

09/09/2025 10h38

DOHA (Reuters) - A Rádio do Exército israelense disse que Israel tentou atacar autoridades do Hamas no Catar nesta terça-feira.

A televisão Al Jazeera do Catar, citando uma fonte do Hamas, disse que o ataque tinha como alvo os negociadores de cessar-fogo do Hamas para Gaza.

Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, disseram testemunhas à Reuters.

De acordo com a mídia israelense, uma autoridade de alto escalão israelense afirmou que o ataque tinha como alvo importantes líderes do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, seu chefe em Gaza.

Testemunha ocular disse que fumaça foi vista subindo sobre o distrito de Katara, na capital.

(Reportagem de Andrew Mills e Jana Choukeir)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Réus utilizaram Abin para manutenção no poder, sem contrapesos do Judiciário, afirma Moraes

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

Governo do Brasil nomeia 14 novos adidos agrícolas

Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

Catar diz que bombardeios israelenses tinham casas de dirigentes do Hamas como alvos e condena ataque 'covarde'

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Moraes diz que atos pós-eleição de 2022 mostram caráter golpista da organização criminosa

PM é preso suspeito de estuprar criança e oferecer R$ 5 para ela silenciar

Os passageiros de Londres recorrem a bicicletas e barcos enquanto a greve do metrô entra no segundo dia

Atos executórios foram destinados a atentar contra Estado democrático de direito, afirma Moraes