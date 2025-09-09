Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

DOHA (Reuters) - A Rádio do Exército israelense disse que Israel tentou atacar autoridades do Hamas no Catar nesta terça-feira.

A televisão Al Jazeera do Catar, citando uma fonte do Hamas, disse que o ataque tinha como alvo os negociadores de cessar-fogo do Hamas para Gaza.

Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, disseram testemunhas à Reuters.

De acordo com a mídia israelense, uma autoridade de alto escalão israelense afirmou que o ataque tinha como alvo importantes líderes do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, seu chefe em Gaza.

Testemunha ocular disse que fumaça foi vista subindo sobre o distrito de Katara, na capital.

(Reportagem de Andrew Mills e Jana Choukeir)