Topo

Notícias

'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

Lucas Borges Teixeira e Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

09/09/2025 17h52Atualizada em 09/09/2025 18h33

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Celso Vilardi, disse que não concorda com os votos dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes no julgamento de hoje, mas que vai respeitar a decisão do STF.

O que aconteceu

"Discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento", disse Vilardi. Ele e Paulo Cunha Bueno, que integram a defesa de Bolsonaro, falaram brevemente com jornalistas após a sessão de hoje.

Para o advogado, as questões preliminares foram "pouco desenvolvidas". Nos votos de hoje, Moraes e Dino rejeitaram os argumentos das defesas sobre a nulidade da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a incompetência da Primeira Turma para julgar o caso.

Como foi o julgamento

Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e demais réus. O relator disse que todos os crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) foram provados e ressaltou a liderança de Bolsonaro na organização criminosa.

Na sequência, Dino também votou pela condenação. Ele disse que houve violência e atos executórios, não só de preparação. O ministro ainda mandou um recado ao Congresso e disse que não cabe anistia aos crimes em julgamento.

Ministro, porém, afirmou que réus têm "níveis de culpabilidade diferentes". Para ele, Bolsonaro e o general Walter Braga Netto tiveram "papel dominante" e devem ter punição diferente da dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Os três tiveram atuação de menor importância, segundo o ministro. "Dosimetria não é matemática", falou.

O julgamento será retomado amanhã, com o voto de Luiz Fux. Em seguida, será a vez de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A sessão está marcada para as 9h.

Participaram desta cobertura:
Luccas Lucena, Victoria Bechara, Ana Paula Bimbati e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo
Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL, em Brasília

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Menina morta em escola após espancamento teria recusado 'ficar' com colega

João Cancelo marca no fim e Portugal vence Hungria (3-2) nas Eliminatórias

Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin (alto funcionário)

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump

Casa Branca aceitaria análise grafotécnica de suposta carta de Trump a Epstein

Vídeo não mostra Trump olhando cenas de atos pró-Bolsonaro em 7 de Setembro

Kicillof, o governador de centro-esquerda que desafia Milei na Argentina

Daniela Lima: Moraes praticamente não recorreu à delação de Cid

Irã e órgão de vigilância nuclear da ONU chegam a acordo de cooperação

Julgamento de Bolsonaro será retomado amanhã; veja horário e onde assistir

Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026