'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Celso Vilardi, disse que não concorda com os votos dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes no julgamento de hoje, mas que vai respeitar a decisão do STF.

O que aconteceu

"Discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento", disse Vilardi. Ele e Paulo Cunha Bueno, que integram a defesa de Bolsonaro, falaram brevemente com jornalistas após a sessão de hoje.

Para o advogado, as questões preliminares foram "pouco desenvolvidas". Nos votos de hoje, Moraes e Dino rejeitaram os argumentos das defesas sobre a nulidade da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a incompetência da Primeira Turma para julgar o caso.

Como foi o julgamento

Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e demais réus. O relator disse que todos os crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) foram provados e ressaltou a liderança de Bolsonaro na organização criminosa.

Na sequência, Dino também votou pela condenação. Ele disse que houve violência e atos executórios, não só de preparação. O ministro ainda mandou um recado ao Congresso e disse que não cabe anistia aos crimes em julgamento.

Ministro, porém, afirmou que réus têm "níveis de culpabilidade diferentes". Para ele, Bolsonaro e o general Walter Braga Netto tiveram "papel dominante" e devem ter punição diferente da dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Os três tiveram atuação de menor importância, segundo o ministro. "Dosimetria não é matemática", falou.

O julgamento será retomado amanhã, com o voto de Luiz Fux. Em seguida, será a vez de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A sessão está marcada para as 9h.

Participaram desta cobertura:

Luccas Lucena, Victoria Bechara, Ana Paula Bimbati e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL, em Brasília