Trump expressa descontentamento com ataque israelense no Catar

09/09/2025 21h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (9) que não foi notificado com antecedência sobre os ataques de Israel contra a cúpula do Hamas no Catar e manifestou seu descontentamento com o ataque que afetou seu aliado.

"Simplesmente, não estou muito contente com toda a situação", disse Trump a jornalistas antes de ir jantar em um restaurante em Washington. "Queremos que os reféns voltem, mas não estamos muito contentes com a forma na qual as coisas ocorreram hoje."

