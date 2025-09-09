Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a decisão de Israel de atacar o Catar foi tomada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e não pelo líder republicano.

"Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que está trabalhando arduamente e corajosamente assumindo riscos conosco para intermediar a paz, não faz avançar os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos", escreveu Trump nas mídias sociais.

"No entanto, eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno."

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)