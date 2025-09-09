Topo

Notícias

Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu

09/09/2025 17h39

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que a decisão de Israel de atacar o Catar foi tomada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e não pelo líder republicano.

"Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que está trabalhando arduamente e corajosamente assumindo riscos conosco para intermediar a paz, não faz avançar os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos", escreveu Trump nas mídias sociais.

"No entanto, eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno."

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump

Imea: MT negocia 68,32% da safra 2024/25 de milho e 15,51% da 2025/26

Imea: vendas da safra 2024/25 de soja em MT chegam a 91,9%

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu

STF tem snipers e efetivo maior na 2ª semana de julgamento de Bolsonaro

EUA apresenta novo plano de saúde para combate de doenças crônicas

Decisão de atacar Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Dino acompanha Moraes e vota para condenar Bolsonaro e mais 7, mas com ressalva sobre penas