Trem descarrila na Linha 4-Amarela do Metrô de SP e provoca transtornos

São Paulo

09/09/2025 11h43

Um trem descarrilou na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira, dia 9. A falha provoca transtornos aos passageiros que utilizam a via. Nas redes sociais, diversos usuários divulgaram imagens do problema.

A ocorrência foi registrada na região da Estação São Paulo - Morumbi. Com isso, por volta das 11h10, os trens estavam funcionando com circulação parcial entre as estações Luz e Paulista.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender entre Paulista até Vila Sônia. As causas do incidente estão sendo analisadas.

