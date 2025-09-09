Topo

Notícias

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 23 milhões; veja números e time

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

09/09/2025 20h14Atualizada em 09/09/2025 20h54

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2292 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 07-14-28-32-54-66-67.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 156 milhões; veja números e trevos

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 8 milhões; veja dezenas sorteadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1,9 milhão; confira dezenas

O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 23 milhões.

O time do coração é o Mirassol; 10.649 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve cinco apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 51.407,88.

236 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.555,92 para cada uma.

4.328 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

42.439 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Itamaraty condena 'ameaças de uso da força' após declarações da Casa Branca

'Não é minha assinatura', diz Trump sobre suposta carta a Jeffrey Epstein

Trump expressa descontentamento com ataque israelense no Catar

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Governo brasileiro condena sanções econômicas ou ameaças de uso da força, diz Itamaraty

Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária

Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Cabo Verde vence Camarões e dá grande passo rumo à sua primeira Copa do Mundo

Flotilha com ajuda para Gaza diz que outro de seus barcos foi atacado por suposto drone

Apostas de SE e SP acertam Lotofácil e levam R$ 724 mil; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 23 milhões; veja números e time