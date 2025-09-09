Topo

TCE-SP rejeita reconsiderar contratação de PMs em escolas cívico-militares

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa da abertura de seminário em São Paulo - Eduardo Knapp - 25.ago.2025/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 18h59Atualizada em 09/09/2025 18h59

O TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) rejeitou um pedido do governo de São Paulo a favor da liberação da contratação de policiais militares do programa das escolas cívico-militares.

O que aconteceu

Secretaria de Educação argumentou que o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) cassou medida liminar e autorizou a contratação dos policiais. Contudo, o conselheiro Renato Martins Costa rejeitou o pedido e afirmou que o TCE-SP pode promover a "fiscalização dos atos praticados em face das normas legais e regulamentares".

Na decisão que suspendeu o processo seletivo de contratação, o TCE citou irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento do bônus aos policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho.

Programa não usará recursos do Fundeb, afirmou a secretaria, no pedido de reconsideração. A verba para custear o programa viria dos recursos da Fonte Tesouro, da Secretaria da Fazenda.

O edital já havia sido suspenso pela Justiça em julho, mas o governo estadual conseguiu reverter a decisão e retomar o processo seletivo. O estado divulgou os PMs selecionados —eles passariam a atuar nas escolas a partir de 8 de setembro.

O Tribunal de Contas analisou o "controle da legalidade administrativa, orçamentária e financeira", disse relator. O conselheiro Renato Martins Costa ponderou que não cabe ao órgão julgar a constitucionalidade da lei que instituiu o programa. "A contratação por tempo não superior a três anos, poderia, em tese, se distanciar do indispensável requisito da necessidade temporária ou, ainda, da excepcionalidade do interesse público", argumentou o relator em seu voto.

Governo de São Paulo afirmou ao UOL que ainda não foi notificado da decisão. "O Estado de São Paulo informa que ainda não foi notificado da decisão e reitera que, assim que notificado, irá apresentar ao Tribunal de Contas do Estado, todos os esclarecimentos e subsídios necessários, de forma a demonstrar a legalidade e os benefícios do programa."

