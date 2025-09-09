Topo

Notícias

Sul-coreanas processam Exército dos EUA por serem forçadas a se prostituírem

Casa Branca - Getty Images
Casa Branca Imagem: Getty Images

09/09/2025 04h55

Mais de 100 mulheres obrigadas a trabalhar como prostitutas para os soldados americanos mobilizados na Coreia do Sul iniciaram uma ação sem precedentes na qual acusam Washington de abuso e exigem um pedido de desculpas, informaram os advogados hoje.

Historiadores e ativistas afirmam que dezenas de milhares de sul-coreanas trabalharam em bordéis autorizados e administrados pelo Estado entre as décadas de 1950 e 1980, prestando serviços às tropas americanas enviadas ao país para protegê-lo da Coreia do Norte.

Relacionadas

Israel ordena evacuação total da Cidade de Gaza e diz que aumentará ataques

Da Bahia ao Pacífico: América Latina planeja 155 ferrovias; 50 no Brasil

'Alá é lésbica': quem é a ativista condenada à prisão por 'ofender o Islã'

As mulheres denunciaram que eram agredidas e ficaram com danos psicológicos.

Em 2022, a Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu que o governo havia "estabelecido, administrado e operado" ilegalmente os prostíbulos para o Exército dos Estados Unidos e ordenou o pagamento de uma indenização para quase 120 demandantes.

Na semana passada, 117 vítimas apresentaram uma nova ação, desta vez acusando diretamente o Exército dos Estados Unidos e exigindo um pedido de desculpas pela primeira vez.

"Ainda não consigo esquecer de ter sido espancada por soldados americanos", declarou uma das demandantes, de quase 60 anos e que não revelou seu nome, em um comunicado enviado à AFP.

Ela disse que tinha apenas 17 anos quando foi enganada para aceitar o trabalho: pensava que seria garçonete, mas foi forçada a trabalhar como prostituta e foi informada de que não poderia sair devido à sua "dívida".

"Todas as noites éramos arrastadas até os soldados americanos e abusadas sexualmente. Todas as semanas, éramos obrigadas a fazer exames para doenças venéreas. Se houvesse qualquer coisa anormal, éramos trancadas em um quartinho e injetavam uma agulha grossa de penicilina muito forte", disse.

Em uma declaração conjunta, ativistas pelos direitos das mulheres afirmaram que o Exército americano "ignorou a Constituição sul-coreana", privou as demandantes de sua liberdade pessoal e "destruiu suas vidas".

A ação judicial solicita uma indenização de 10 milhões de wons (US$ 7.200 dólares, R$ 39 mil reais) por vítima.

"Esta ação pretende responsabilizar tanto o governo sul-coreano como as autoridades militares americanas conjuntamente", afirmou a advogada Ha Ju-hee à AFP.

O Exército dos Estados Unidos mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul para proteger o país da vizinha Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

As Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia (USFK) anunciaram que "não farão comentários enquanto o processo judicial estiver em curso".

"Afirmamos que não toleramos qualquer comportamento que viole as leis, normas ou diretrizes da República da Coreia, e seguimos comprometidos com a manutenção dos mais elevados padrões de ordem e disciplina", afirmaram.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP

Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas, diz Zelenskiy

Israel ordena evacuação total da Cidade de Gaza e diz que aumentará ataques

Partido que governa o Japão nomeará novo líder e futuro premiê em 4/10

Presidente da CPMI do INSS diz que pode chamar novamente Lupi para depor

ONU inicia Assembleia Geral com primeira presidente europeia e crise de financiamento

STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro agora em tempo real

TH Joias: polícia investiga lavagem de dinheiro com 'cordões do tráfico'

Bolsonaristas e lulistas discutem em sessão da CPMI do INSS

Julgamento de Bolsonaro ao vivo (3º dia): assista sessão de hoje (9) no STF

Flotilha de Gaza diz ter sido atacada por drone com explosivo na costa da Tunísia