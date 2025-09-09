STOXX 600 fecha estável, conforme impulso de fusões compensa turbulência na França

Por Tristan Veyet e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou estável nesta terça-feira, conforme o impulso do acordo de fusão da Anglo American e preços mais altos do petróleo conseguiram compensar a incerteza na França após a destituição do primeiro-ministro François Bayrou em um voto de confiança.

O STOXX 600 registrou variação positiva de 0,06%, a 552,39 pontos, com o setor de recursos básicos em alta de cerca de 1,3%

As ações da Anglo American saltaram 8,7% depois que a mineradora disse que havia concordado em se fundir com a canadense Teck Resources em um acordo de US$50 bilhões para formar uma nova empresa combinada, a Anglo Teck Plc. A também mineradora Glencore também subiu 5,1% em espécie.

Enquanto isso, o colapso do governo francês aprofundou a crise política e forçou o presidente Emmanuel Macron a procurar seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos. O novo primeiro-ministro tentará unir o Parlamento para aprovar o orçamento do próximo ano e fazer progressos na redução do déficit orçamentário da França -- o maior da zona do euro.

A perda do voto de confiança, juntamente com a incerteza fiscal que o acompanha, aproxima a França de um rebaixamento da recomendação de risco, uma vez que a Fitch tem o início de uma série de revisões de crédito previsto para sexta-feira.

"Há o risco de um rebaixamento na reunião de 12 de setembro...", disse Kiran Ganesh, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

"A implicação imediata da situação atual para a economia francesa é a incerteza, já que indivíduos e empresas podem ser obrigados a adiar gastos, investimentos ou contratações até que haja maior clareza sobre a situação política e algumas medidas no orçamento", disseram economistas do Deutsche Bank Research em nota.

O setor de petróleo e gás saltou 1,3%, dando o maior impulso ao índice principal, acompanhando um salto nos preços do petróleo depois que militares israelenses realizaram um ataque contra a liderança do Hamas no Catar.

Já o setor de serviços financeiros caiu 0,9%, liderando as perdas setoriais, após uma alta de quase 1,5% na sessão anterior.

Enquanto isso, o setor de empresas de mídia subiu 1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,23%, a 9.242,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,37%, a 23.718,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,19%, a 7.749,39 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,68%, a 42.008,22 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,14%, a 15.023,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,86%, a 7.687,51 pontos.