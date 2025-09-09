STF retoma julgamento de Bolsonaro com a leitura do voto de Moraes

O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado com o voto do relator Alexandre de Moraes. A expectativa é que o julgamento termine nesta semana e o resultado seja divulgado na sexta-feira. Na sessão de hoje, Moraes vai dar seu veredito sobre tudo o que foi exposto do caso até o momento, vai responder aos questionamentos e alegações das defesas e da acusação e decidir se condena ou absolve cada um dos réus em cada crime apontados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nas sessões seguintes, marcadas para quarta e quinta, os outros ministros da Primeira Turma irão proferir seus votos e a expectativa é de que apenas na sexta-feira o processo todo termine, com a divulgação das eventuais condenações e penas. Os réus serão condenados se três ministros votarem a favor da condenação.

Bolsonaro já planeja pedido de prisão domiciliar se for condenado. De acordo com pessoas que mantêm acesso a Bolsonaro ouvidas pela Folha de S.Paulo, a ideia da defesa do ex-presidente é extinguir todas as tentativas de recursos se ele for condenado no julgamento no STF, previsto para terminar nesta semana. Se não for possível reverter a condenação, a estratégia é pedir a prisão domiciliar por questões de saúde. Bolsonaro já está em prisão domiciliar desde o início de agosto por descumprir medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Um interlocutor próximo ao ex-presidente disse à reportagem acreditar que o Supremo não colocará Bolsonaro para cumprir sentença fora de casa porque haveria risco de morte. Além disso, aliados relatam que seu quadro psicológico está abalado, ainda que não cheguem a classificar como depressão. Leia mais.

Lula viaja e Câmara fica remota em reta final de julgamento. O presidente Lula viaja a Manaus para uma série de compromissos e o Congresso não deve votar nada relevante hoje, quando é retomado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Lula vai para o Amazonas logo pela manhã para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, um local de cooperação de segurança entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal, e à tarde ele visita obras. Lula tem evitado comentar o julgamento em curso no STF para apostar em uma postura institucional. No Congresso Nacional, o Senado optou por manter sessões com a presença dos senadores, mas com uma pauta sem desacordo entre os parlamentares, e a Câmara optou pelo trabalho remoto sob protestos de lideranças, que não gostariam de ver a casa esvaziada durante o julgamento de Bolsonaro.

Pesquisa CNT/MDA mostra Lula com avaliação positiva de 31% e negativa de 40%. Levantamento divulgado ontem mostrou que a aprovação do presidente oscilou para cima dentro da margem de erro. Em junho, a avaliação positiva estava em 29%. A avaliação negativa se manteve com 40%. A pesquisa mostrou ainda que o presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e venceria candidatos em seis cenários diferentes de segundo turno. A pesquisa aponta empate técnico em apenas um deles, com Ciro Gomes. Se as eleições fossem hoje, Lula lidera o primeiro turno com 36,2%, Bolsonaro tem 29,7% e Ciro ficaria em terceiro lugar, com 9,6%. Na resposta espontânea, quando o eleitor diz o nome que lhe vem à cabeça, Lula lidera com 27,5%. Em segundo lugar vem Bolsonaro, com 21,1%. Veja todos os números.

Carlos Lupi assume à CPMI nomeações ao INSS, mas diz que não sabia de desvios. O ex-ministro da Previdência do governo Lula disse ontem em sessão da comissão parlamentar que investiga os desvios ilegais do INSS que "nunca acobertou" fraudes nos descontos de associações aos aposentados e pensionistas e não sabia dos desvios. Lupi disse prezar pelo seu currículo e que suas indicações foram todas técnicas ao INSS. O ex-ministro compareceu à CPMI como testemunha e não está sendo investigado. Ele estava a frente do Ministério da Previdência Social durante a operação da Polícia Federal que desarticulou a quadrilha que roubou R$ 6,3 bilhões de aposentados. Ainda ficou alguns dias no cargo, mas depois foi exonerado pelo presidente Lula. Saiba mais.

Governo Trump cita Dia da Independência do Brasil e promete manter ações contra Moraes. Na véspera da retomada do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, o governo Donald Trump voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e prometeu manter ações contra o magistrado. Em um post no X, o subsecretário para Diplomacia Pública, Darren Beattie, citou o 7 de setembro como "um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça". Ele escreveu ainda que "para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais —continuaremos a tomar as medidas apropriadas". Aliados de Bolsonaro esperam novas sanções ao Brasil com o fim do julgamento do ex-presidente.

Morre aos 75 anos a cantora Angela Ro Ro. A cantora morreu na manhã de ontem no Hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital, segundo informações divulgadas pelo seu advogado. Ela havia se internado em junho para tratar uma pneumonia e teve ma série de complicações. Angela foi uma das principais estrelas da MPB nos anos 1970 e 1980, dona de sucessos que dominaram o repertório popular, como "Amor, Meu Grande Amor". Carioca, ela nasceu em 5 de dezembro de 1949 e carregou sempre esse apelido que ganhou na infância, provavelmente dado por alguém que se impressionou com sua voz rouca. Saiba mais sobre ela.