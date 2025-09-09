O que acontece se um ministro pedir vista no julgamento de Bolsonaro

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. A expectativa é que a análise da ação termine nesta semana, mas ela pode ser interrompida caso algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo.

O que acontece se alguém pedir vista

O ministro tem até 90 dias para devolver o voto. A norma foi instituída no regimento interno da corte em dezembro de 2022. Qualquer um dos cinco integrantes da Primeira Turma pode fazer o pedido e não há necessidade de apresentar justificativa.

Pela regra, o prazo começa a contar a partir da data de publicação da ata do julgamento. Ao fim do período de três meses, o processo fica automaticamente liberado para continuidade da análise pelos demais ministros.

Devolução do voto não significa que o julgamento é retomado automaticamente. Cabe ao presidente da Primeira Turma —neste caso, o ministro Cristiano Zanin— marcar uma nova data para votação, o que poderia acontecer ainda este ano.

O resultado final do julgamento, no entanto, poderia ficar para 2026, ano eleitoral. Como o prazo de 90 dias para apresentação do voto-vista se esgotaria apenas em dezembro, já próximo ao recesso do Judiciário, Zanin pode optar por retomar o caso no próximo ano, após a volta dos trabalhos do STF, que ocorre em fevereiro.

Especialista afirma que pedido de vista pode ter viés político. O professor de direito da Eseg (Escola Superior de Engenharia e Gestão de São Paulo), Leonardo Quintiliano, explica que, embora seja, em tese, um mecanismo de reflexão para que o ministro tome a melhor decisão, o pedido de vista pode ser "desvirtuado".

No mundo ideal do processo, o pedido de vista apenas deveria se justificar para uma reflexão necessária após ouvir um voto ou sustentação dos representantes das partes ou do Ministério público que trouxe um argumento que pode mudar o entendimento do julgador. Mas o pedido de vista pode ser desvirtuado para outros fins, como fins políticos, já que não há a necessidade de motivar o pedido.

Leonardo Quintiliano, doutor em Direito Constitucional pela USP

Se houver pedido de vista, outros ministros podem antecipar seus votos. Isto criaria um constrangimento a quem pedir vista, já formando maioria pela condenação ou absolvição dos réus.

Moraes será o primeiro a votar

Julgamento será retomado com o voto do ministro, relator do caso. Responsável por conduzir toda a investigação por tentativa de golpe de Estado, Moraes vai dar seu veredito sobre tudo o que foi trazido até aqui no caso. Ele vai responder aos questionamentos e alegações das defesas e da acusação e decidir se condena ou absolve cada um dos réus em cada crime apontados pela denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Depois de Moraes, os demais integrantes da Turma vão proferir seus votos. A sequência será:

Flávio Dino;

Luiz Fux;

Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto de pelo menos três dos cinco integrantes da Turma. A expectativa é que o voto de Moraes dure toda a manhã de amanhã e que o voto de Dino seja feito na parte da tarde. Os votos dos demais ministros devem ficar para os dias seguintes.