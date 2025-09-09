Topo

STF inicia sessões para votar veredicto em julgamento de Bolsonaro

09/09/2025 09h14

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta terça-feira (9), as sessões para votar o veredicto no julgamento por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão, constatou um jornalista da AFP. 

Cinco ministros devem decidir até sexta-feira se Bolsonaro é culpado de tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

