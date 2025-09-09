SPTuris nega que bandeira dos EUA exposta na Paulista seja a mesma da NFL

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTuris (São Paulo Turismo), negou que a bandeira dos Estados Unidos exposta na avenida Paulista, no último domingo, seja a mesma utilizada dois dias antes, no jogo da NFL, a liga de futebol americano, em São Paulo.

O que aconteceu

Bandeira gigante dos EUA exposta no ato pró-Bolsonaro não tem relação com jogo da NFL. A declaração foi feita por Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa da prefeitura que é a responsável pelo evento de futebol americano. Em nota publicada nas redes sociais, ele afirmou que "não há espaço para politizar um evento que é um marco para São Paulo".

Segundo Pires, a bandeira do jogo foi produzida, colocada em campo e retirada pela própria NFL. O presidente da SPTuris classificou a associação como "fake news". "Esse tipo de fake news entristece, pois nosso trabalho é sério e sempre visa o melhor para a cidade e para o cidadão, sem qualquer preconceito. Fica aqui nosso apelo para que esse tipo de fake news pare", escreveu na publicação.

"Bandeiraço" dos Estados Unidos foi exibido por apoiadores de Bolsonaro no meio da avenida Paulista. Os bolsonaristas exaltaram o presidente dos EUA após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF e oficializar um tarifaço de 50% ao Brasil. Os manifestantes também levaram cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment de Alexandre de Moraes.

Ato reuniu 42.200 pessoas, segundo o Monitor do Debate Político, ligado a USP. De acordo com o levantamento, no momento de pico da manifestação havia entre 37.100 e 47.300 —no protesto de 7 de Setembro do ano passado, foram 45.400 apoiadores do ex-presidente presentes.

Deputados cobram investigação sobre origem da bandeira

Parlamentares pedem que PF investigue se bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro veio da NFL. Cobrança foi feita pelos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE) —ambos são líderes de seus partidos na Câmara. Em suas redes sociais, Lindbergh declarou que a bandeira "não se trata de mera coincidência" e que ela é "praticamente idêntica à usada dois dias antes em evento da NFL em São Paulo".

Há indício de apoio logístico e/ou financeiro externo, bem como de submissão a governo estrangeiro -- práticas vedadas pela Constituição e que atentam contra nossa soberania. Eu e Pedro Campos acionamos a PF com notícia de fato para investigar a origem da bandeira e eventual participação logístico-financeira de ente estrangeiro. Defender o Brasil é defender a independência do nosso povo contra tutelas externas. Não aceitaremos que a celebração da nossa independência seja sequestrada para encenar submissão e conspiração contra a democracia.

Lindbergh Farias, deputado federal

Bolsonaristas minimizam ato

Deputados e vereadores bolsonaristas minimizaram a bandeira gigante dos EUA. Para o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), o objetivo significa um "agradecimento" ao país norte-americano pela preocupação com "a ditadura imposta ao Brasil". O vereador Adrilles Jorge (União) disse que a bandeira é um "sinal de patriotismo brasileiro" e citou a relação comercial, democrática e social com os EUA.

"Estão querendo imputar pecha de 'antipatriotismo' na direita, mas não vai colar", disse Bove. O deputado afirmou que, pessoalmente, não levaria a bandeira americana ao protesto. "Não vejo grande problema por terem levado, pois entendi a intenção", argumentou.

Estender a bandeira é "sinal de apoio ao restabelecimento da democracia", afirmam. Para Adrilles, o ato significou um "segundo grito de independência do Brasil". "São países que estão tentando nos resgatar do fosso e do esgoto da ditadura em que o Supremo Tribunal Federal nos meteu", disse. O Brasil vive regime democrático desde 1985.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo disse que a bandeira foi "coisa isolada". André do Prado (PL) defendeu que o Brasil é um país soberano, mas que a população tem direito de manifestar opinião. "Parte da sociedade tem esse pensamento (favorável aos Estados Unidos). O Brasil é um país soberano, mas nada impede, em um dia de manifestação, que alguns grupos levem a bandeira", ponderou.