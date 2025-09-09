Topo

S&P 500 fecha em recorde conforme investidores apostam em corte de juros do Fed

09/09/2025 17h17

Por Noel Randewich

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram recordes de fechamento nesta terça-feira, enquanto a UnitedHealth avançou e uma revisão para baixo em dados de emprego apoiou expectativas de que o Federal Reserve cortará em breve a taxa de juros para sustentar o crescimento econômico.

O Dow Jones subiu 0,43%, para 45.711,34 pontos.

O S&P 500 avançou 0,27%, para 6.512,61 pontos, seu maior fechamento de todos os tempos.

O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,37%, para 21.879,49 pontos, também um fechamento recorde. 

A economia dos Estados Unidos provavelmente criou 911.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente, informou o governo, uma indicação de que o crescimento do emprego já estava estagnado antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, lançar suas tarifas globais.

Os mercados financeiros precificaram um corte de 25 pontos-base na reunião de política monetária do Fed na próxima semana, e as negociações de futuros sugerem uma chance de quase 10% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Dados recentes de criação de empregos fora do setor agrícola de julho e agosto também apontaram para o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho.

"Isso não dissuade o Fed de cortar 25 pontos-base", disse Paul Nolte, estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, sobre a revisão dos dados. "Não sabemos mês a mês e não saberemos por mais alguns meses, mas isso indica que a mão de obra está fraca."

A UnitedHealth saltou depois de dizer que espera que as inscrições nos planos de seguro Medicare mais bem avaliados estejam de acordo com suas expectativas, o que pode significar pagamentos maiores do governo para a seguradora de saúde.

Oito dos 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de serviços de comunicação, com alta de 1,64%, seguido pelo de serviços públicos, com ganho de 0,71%.

