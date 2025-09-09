Sindicato questiona Petrobras e MME sobre venda da SIX para a canadense Questerre

A venda da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul (PR), realizada pela Petrobras em 2022 está sendo questionada pelo Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina (Sindipetro PR/SC). A entidade, filiada à Federação Única dos Petroleiros (FUP), protocolou pedido de acesso à informação à estatal e ao Ministério de Minas e Energia (MME).

A unidade foi vendida por US$ 41,6 milhões para a canadense F&M Resources (subsidiária da Forbes & Manhattan), que posteriormente foi adquirida pelo grupo Questerre, também do Canadá. Na visão do Sindipetro PR/SC, a operação foi "realizada sem transparência, com valor não divulgado".

No questionamento, o Sindipetro PR/SC busca respostas relativas a investimentos realizados pela Petrobras na SIX desde 2023; os impactos da venda da subsidiária Paraná Xisto S.A. (PX Energy S.A.), à Questerre sobre contratos estratégicos; ao futuro das áreas rurais de mineração vinculadas à unidade; e à responsabilidade da Petrobras em relação a passivos ambientais, trabalhistas e tributários decorrentes dessas operações.

O advogado Rodrigo Salgado, da Advocacia Garcez, que representa os petroleiros na ação, argumenta que o processo de alienação da Six foi marcado, desde o início, por controvérsias e ações judiciais.

A Six está localizada sobre uma das maiores reservas mundiais de xisto, tipo de rocha utilizado na produção de combustíveis como o GLP.