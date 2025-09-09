Topo

Seis banheiros químicos pegam fogo na Esplanada durante julgamento no STF

Eduardo Militão
do UOL

Do UOL, em Brasília

09/09/2025 12h03

Seis banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios pegaram fogo no final da manhã de hoje em Brasilia, a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista.

O que aconteceu

Segundo integrantes das forcas de segurança ouvidos pelo UOL reservadamente, tudo leva a crer que foi um incêndio criminoso. A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) determinou que uma perícia da Polícia Civil avalie o local do fogo para saber se o incêndio foi intencional. A reportagem esteve no local do incêndio enquanto os bombeiros ainda apagavam o fogo, no canteiro central da Esplanada, entre o Museu Nacional e o Setor de Autarquias Norte.

De acordo com os bombeiros, as chamas devem ter queimado por aproximadamente 15 minutos. Além disso, havia indícios de que o fogo começou na parte de cima dos banheiros químicos. Como as chamas se espalharam muito rápido, a suspeita é que foi usada gasolina e que o líquido foi colocado em todos os seis banheiros.

Incêndio a dois quilômetros do STF pode ter sido criminoso
Banheiros químicos pegam fogo durante julgamento no STF
Imagem: Eduardo Militão/UOL

O secretário-executivo da SSP-DF, Alexandre Patury, esteve no local logo após os bombeiros apagarem as chamas. Ele disse ao UOL que a Polícia Civil fará uma perícia e que câmeras de vigilância na Esplanada serão averiguadas. A Polícia Militar, que fazia a segurança do STF, se deslocou ao local com quatro viaturas.

