Secretário-geral da ONU condena ataques israelenses no Catar

09/09/2025 11h53

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou na terça-feira os ataques de Israel contra a liderança do Hamas no Catar como uma "violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Catar".

Ele disse que o Catar tem desempenhado um papel muito positivo para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas.

"Todas as partes precisam trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, não para destruí-lo", afirmou Guterres aos repórteres.

(Reportagem de Michelle Nichols em Nova York)

