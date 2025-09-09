Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário para fazer retiradas

O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os aniversariantes de janeiro, por exemplo, já poderão realizar o saque logo no início do ano.

Datas do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: 3 de março a 30 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 2 de junho a 29 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona a modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão. Nesse modelo, o trabalhador pode retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Porém, se for demitido, não terá direito ao valor integral da conta, apenas à multa rescisória.

Na forma tradicional (saque-rescisão), o desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo da conta do FGTS, incluindo a multa.

Quem opta pelo saque-aniversário tem o valor liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode efetuar o saque em até 60 dias.

Como aderir

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para receber o crédito, que fica disponível em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também é possível voltar para o modelo de saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação ativo. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante do saque-aniversário é definido por uma alíquota entre 5% e 50% sobre o total disponível nas contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme a faixa de saldo.

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900