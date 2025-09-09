Topo

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Salário mínimo de 2025 é de R$ 1.518,00 Imagem: Getty Images
09/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o repasse só ocorreu em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque referente a este mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal permitido por lei para remuneração de atividades laborais. Além disso, ele serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais do governo federal.

O aumento para R$ 1.518 representa R$ 106 a mais, o que equivale a 7,5% de correção, percentual superior à inflação registrada no período. No entanto, a quantia final ficou menor que o previsto, em função do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Alteração na regra de cálculo

Até então, a fórmula de reajuste considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Por essa regra, o valor deveria chegar a R$ 1.525.

Com a mudança, foi incluído um limite para o crescimento das despesas públicas, fixado em 2,5%. Assim, mesmo que o PIB alcance, por exemplo, 3,2%, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

O salário mínimo tem efeito direto sobre o valor das aposentadorias do INSS e de outros programas sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos muito expressivos que possam comprometer o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.

