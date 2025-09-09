Topo

Notícias

Saiba como foram os dois votos pela condenação de Bolsonaro no STF

09/09/2025 18h25

Julgamento

O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

Depois dos votos de Moraes e Dino, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã (10) para o voto dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump

França sofre, mas vence Islândia de virada (2-1) nas Eliminatórias

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Veja parcial

Com 5 gols de Haaland, Noruega massacra Moldávia (11-1) e lidera Grupo I das Eliminatórias

Tribunal mantém limites da Califórnia a feeds de rede social "viciantes" para crianças

TCE-SP rejeita reconsiderar contratação de PMs em escolas cívico-militares

Corpo de mulher é encontrado enterrado dentro de uma casa no ABC um mês após desaparecimento

Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro por golpe de Estado

Ministra da Saúde da Suécia tem mal súbito em coletiva após assumir cargo

Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin (funcionário)

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump