Reforma do Museu de Ciências da Terra, no RJ, começa na próxima semana

O diretor-presidente do SGB, Inácio Melo, destaca que, além de reforçar a produção científica, a criação do Centro Científico e Cultural vai devolver à sociedade carioca o belo prédio do Museu Ciências da Terra, parcialmente destruído há meio século. "Mais que uma obra física, é um marco para a ciência brasileira e permitirá o desenvolvimento de projetos estratégicos para nosso país no setor das geociências", Melo.

Em 1973, o prédio do museu sofreu um incêndio que destruiu parte de sua estrutura, incluindo a biblioteca especializada em Ciências da Terra do extinto Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).