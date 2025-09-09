'Alá é lésbica': quem é a ativista condenada à prisão por 'ofender o Islã'

A ativista feminista marroquina Ibtissame Lachgar foi condenada a prisão por "ofender o Islã" após publicar uma foto usando uma camiseta que diz "Alá é lésbica".

O que aconteceu

Ibtissame, 50, foi condenada na última quarta-feira por um tribunal em Rabat, no Marrocos. A ativista recebeu uma pena de 30 meses de prisão.

A marroquina havia sido presa no mês passado. No final de julho, Ibtissame postou uma foto sua vestindo uma camiseta com a palavra "Alá", em árabe, seguida de "é lésbica", em inglês. No islamismo, "Alá" ou "Allah" significa "Deus". Após a repercussão do caso, a ativista comentou em sua conta no X (antigo Twitter) que estava recebendo ameaças por conta dos dizeres na camiseta.

Alá é lésbica. Nos últimos três dias, essa frase me rendeu milhares de insultos sexistas, ameaças de estupro e morte, incitações ao assassinato, apedrejamento, etc. 99% deles vêm de homens, orgulhosos de sua violência misógina baseada em crenças religiosas Ibtissame Lachgar, em publicação no dia 10 de agosto

Em julgamento, os dizeres na camiseta foram considerados como uma "ofensa" ao islamismo. Segundo o jornal francês Le Monde, Ibtissame explicou durante audiência que a mensagem em sua camiseta era um "slogan feminista que existe há anos, contra ideologias sexistas e violência contra mulheres, e não tem nenhuma conexão com a fé islâmica".

Além da prisão, a ativista deverá pagar uma multa de 50 mil dirhams. O valor é equivalente a pouco mais de R$ 29 mil, conforme cotação atual.

Os advogados de Ibtissame declararam ao Le Monde que planejam apelar da sentença e alegam que o estado de saúde da marroquina é "crítico". A ativista está em tratamento contra o câncer e tem uma cirurgia no braço agendada para o mês de setembro. Conforme sua defesa, os médicos "alertaram sobre a amputação [do braço] se a cirurgia não for realizada".

O caso levantou o debate sobre a atuação da Justiça no país. Segundo o Le Monde, Hakim Sikouk, presidente da Associação Marroquina de Direitos Humanos, chamou a sentença aplicada à Ibtissame de "chocante" e um "ataque" à liberdade de expressão.

Ibtissame Lachgar foi condenada a dois anos e meio de prisão no Marrocos Imagem: Reprodução/X/@IbtissameBetty

Polêmicas de Ibtissame envolvem beijo coletivo e pílulas abortivas

Ibtissame é conhecida por ser ativista dos direitos das mulheres e LGBTQIA+. Ela é cofundadora e porta-voz do Movimento Alternativo pelas Liberdades Individuais (Mali), organização que atua no Marrocos.

Psicóloga clínica de formação, Ibtissame coleciona polêmicas e embates com as autoridades. Em 2009, membros do Mali foram detidos pela polícia quando tentaram romper publicamente o jejum do mês sagrado do ramadã em frente a uma estação de trem e em pleno dia, uma prática punida por lei no país.

Em 2012, a ONG convidou ao país o navio-hospital da organização holandesa pró-aborto "Women on Waves" para dar informações sobre métodos abortivos. As autoridades marroquinas, porém, impediram a embarcação de entrar em suas águas territoriais. Presente nas redes sociais, Ibtissame ficou famosa por participar de beijo coletivo em frente ao Parlamento marroquino em 2013.

Em 2018, Ibtissame foi novamente detida pela polícia em Rabat. Na ocasião, a ativista havia lançado uma campanha com o Mali de divulgação de pílulas abortivas. Com uma série de propostas às mulheres que buscavam interromper uma gravidez não desejada, a campanha oferecia uma linha telefônica para atendimento e soluções de abortos farmacológicos gratuitas. À época, Ibtissame foi acusada pelas autoridades de "causar distúrbios na ordem pública por embriaguez".

Apesar das acusações, a ativista seguiu com o projeto. Em entrevista para a agência de notícias AFP em 2024, Ibtissame relatou que a campanha recebia solicitações diárias e já havia auxiliado entre 1.500 e 2 mil mulheres. "As mulheres que entram em contato conosco são de todas as classes sociais, de todas as idades e de todas as nacionalidades", disse.

Estou pronta para ir para a cadeia por minhas ideias e minhas ações, porque atuo pelos direitos das mulheres contra sua opressão pelo sistema patriarcal Ibtissame 'Betty' Lachgar, à AFP

Nos últimos anos, a ativista utilizou várias vezes a camiseta que, agora, causou sua prisão. Ibtissame vestia a peça publicamente desde pelo menos 2021, quando a usou durante uma entrevista transmitida pelo canal de televisão francês LCI.

Ibtissame Lachgar Imagem: Reprodução/YouTube

*Com informações da EFE