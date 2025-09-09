Topo

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Veja parcial

O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar - Pedro Ladeira - 2.set.2025/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 19h13Atualizada em 09/09/2025 19h13

São necessários pelo menos três votos para a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no julgamento da trama golpista. Até o momento, dois ministros votaram a favor da punição.

O que aconteceu

O STF está a um voto da condenação. O julgamento acontece na Primeira Turma, composta por cinco ministros. Sendo assim, são necessários três votos para formar maioria. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram a favor.

A sessão será retomada amanhã, às 9h. O próximo a votar é o ministro Luiz Fux. Em seguida, será a vez de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, respectivamente.

A previsão é de que o julgamento termine na sexta-feira. No último dia, é esperada a decisão sobre eventuais penas. A Primeira Turma marcou sessões extras na quinta, de manhã e à tarde.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), há outros sete réus no núcleo crucial da trama golpista. Veja todos os réus:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

