9.9 da Shopee tem celular Xiaomi por R$ 710 e escova secadora por R$ 40

Celular, escova, kit de meias e mais: confira ofertas do 9.9 Super Shopping Day - Divulgação
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

09/09/2025 11h33Atualizada em 09/09/2025 11h55

O 9.9 Super Shopping Day, que acontece hoje (9) na Shopee, oferece diversos cupons de desconto de até R$ 80 off, além de dois cupons de frete grátis em compras acima de R$ 10 (confira neste link todos os cupons disponíveis).

O evento faz parte das promoções de datas duplas da Shopee, quando o dia e o mês têm o mesmo número. Confira a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou para quem deseja aproveitar o dia para economizar:

