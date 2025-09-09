Produção de veículos cai 4,8% em agosto ante igual mês de 2024, mostra Anfavea

A produção de veículos teve queda de 4,8% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 247 mil unidades. Na comparação com julho deste ano, porém, houve alta de 3% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado nesta terça-feira, 9, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até agosto, houve 1,743 milhão de veículos montados, 6% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Já as vendas do mês passado, de 225,4 mil veículos, caíram 5,1% no comparativo com agosto de 2024. Na margem, ou seja, de julho para agosto, as vendas contraíram 7,3%. A despeito das quedas em agosto, o crescimento no acumulado do ano é de 2,8% em relação a 2024.

As exportações, por sua vez, somaram 57,1 mil veículos no mês passado, uma alta de 49,3% em relação a agosto de 2024, e crescimento de 19,3% em relação ao mês de julho.

Desde o início do ano, 378,2 mil veículos foram exportados, um crescimento de 55,9% ante os oito primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 700 vagas de emprego foram criadas nas montadoras em agosto. O setor agora emprega 110,1 mil trabalhadores.