Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos

O príncipe Lorenzo da Bélgica, irmão mais novo do rei Felipe, reconheceu, nesta terça-feira (9), ser o pai biológico de um jovem de 25 anos, nascido de um relacionamento com uma ex-modelo e cantora antes de seu casamento, em 2003.

"Reconheço ser o pai biológico de Clement Vandenkerckhove. Durante os últimos anos, mantivemos conversas abertas e sinceras sobre este tema", escreveu Lorenzo, de 61 anos, em um comunicado difundido pela agência de imprensa belga.

Ele não é o primeiro caso de filiação oculta que abala a monarquia belga.

Em 2020, o pai de Lorenzo, o rei emérito Alberto II, foi obrigado a se submeter a um exame de DNA no âmbito de um processo judicial e admitiu ser o progenitor de Delphine, nascida fora do casamento em 1968.

Há alguns anos, a televisão flamenga já havia se interessado por Vandenkerckhove, apresentando-o em um programa junto com sua mãe e questionando-o sobre sua filiação, perguntas que ele havia evitado com um sorriso.

E nos anos 1990, a mídia belga já havia repercutido os persistentes rumores sobre o relacionamento do príncipe Lorenzo com a cantora Wendy Van Wanten, cujo nome de registro é Iris Vandenkerckhove.

Lorenzo de Saxe-Cobourg se casou com Claire Coombs em abril de 2003. Teve três filhos com este mulher de origem britânica: Louise, nascida em fevereiro de 2004, e os gêmeos Nicolas e Aymeric, nascidos em dezembro de 2005.

