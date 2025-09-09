Topo

Notícias

Príncipe-herdeiro saudita qualifica ataque israelense no Catar de 'ato criminoso'

09/09/2025 11h50

O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, condenou, nesta terça-feira (9), o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, que qualificou de "ato criminoso" em um telefonema com o emir catari, xeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"Sua Alteza Real o príncipe-herdeiro reafirmou a plena solidariedade do Reino com (...) o Catar e sua condenação do ataque israelense contra o Estado do Catar, que constitui um ato criminoso e uma violação flagrante das leis e normas internacionais", indicou um comunicado publicado pela Agência de Imprensa Saudita.

ds/aya/jsa/hgs/mb/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Motta reforçou que a semana é de votações consensuais, diz Talíria Petrone

Moraes: fica claro alinhamento entre Bolsonaro e ex-ministro da Defesa na tentativa de golpe

Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos violentos; manifestantes incendiaram o Parlamento

Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

"Encurralado", Macron aceita renúncia de Bayrou e promete anunciar novo premiê nos próximos dias

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF