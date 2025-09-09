Presidente-executivo da Airbus cita preocupação com fornecimento de motores

WASHINGTON (Reuters) - O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, disse nesta terça-feira que os motores continuam sendo a parte mais desafiadora da cadeia de suprimentos aeroespacial, já que a fabricante europeia de aviões busca aumentar as entregas de jatos.

Faury afirmou em um encontro de executivos aeroespaciais em Washington, DC, que está "preocupado" com os motores, apesar de ver melhorias na cadeia de suprimentos aeroespacial.

A Airbus tem como meta um aumento de 7% nas entregas, para 820 jatos neste ano, mas está enfrentando atrasos no recebimento de motores e equipamentos de cabine.

(Allison Lampert e Doyinsola Oladipo em Washington)