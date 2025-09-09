Topo

Notícias

Preço do etanol sobe em 13 Estados, cai em 9 e fica estável em 4 e no DF na semana, diz ANP

São Paulo

09/09/2025 09h20

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados, caíram em 9 e ficaram estáveis em 4 e no Distrito Federal, na semana de 31 de agosto a 6 de setembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela Agência em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,96% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,15 para R$ 4,19 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,01% na comparação semanal, de R$ 3,98 para R$ 4,02 o litro. A maior queda porcentual na semana, de 11,02%, foi registrada no Acre. A maior alta no período, em Goiás, foi de 2,79%.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,85, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Cabeças de porco com nome do presidente francês são encontradas perto de mesquitas de Paris

Dirigente do Hamas em Gaza diz que Israel atacou negociadores do grupo em Doha

Cabeças de porco são descobertas diante de várias mesquitas de Paris e arredores

Réus utilizaram Abin para manutenção no poder, sem contrapesos do Judiciário, afirma Moraes

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

Governo do Brasil nomeia 14 novos adidos agrícolas

Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

Catar diz que ataques israelenses atingiram residências de autoridades do Hamas

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Trama do golpe: Moraes nega cerceamento de defesa e rejeita preliminar