Pré-Sal Petróleo prorroga leilão dos campos de Mero, Tupi e Atapu

09/09/2025 08h17

A Pré-Sal Petróleo (PPSA)) decidiu prorrogar até as 23h59m desta quarta-feira (10) o prazo para manifestações ao pré-edital do Leilão de Áreas Não Contratadas das Jazidas Compartilhadas de Mero, Tupi e Atapu. Os campos  estão localizados na Bacia de Santos, ao longo do litoral dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O pré-edital foi publicado no dia 25 de agosto, e o prazo para contribuições terminava nessa segunda-feira (8). 

 O leilão será realizado no dia 4 de dezembro de 2025, na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. O certame oferecerá ao mercado a totalidade da participação da União nessas áreas, que hoje corresponde a 3,500% em Mero, 0,551% em Tupi e 0,950% em Atapu.

A partir desta terça-feira (9) , a PPSA disponibilizará o acesso ao pacote de dados com informações sobre as jazidas para as empresas que atenderem os requisitos de acesso. Quem manifestar interesse terá acesso a dados em formato virtual e poderá agendar uma reunião técnica presencial.

No dia 1º de setembro, a PPSA realizou seminário para apresentar a oportunidade. As apresentações, assim como toda a documentação referente ao certame, estão disponíveis no site da empresa.

