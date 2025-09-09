Moraes põe Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como "líder da organização criminosa" que tentou se manter no poder após a derrota nas eleições.

Bolsonaro 'foi líder' e fez uso de milícias digitais

Moraes se referiu ao ex-presidente, diversas vezes, como "líder da organização criminosa". Segundo o ministro, Bolsonaro foi o responsável por dar "sequência à estratégia golpista" para colocar em dúvida o resultado das eleições de 2022. "Não há nenhuma dúvida da ocorrência de reuniões do réu Jair Messias Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas, entre outras pessoas, para discutir a quebra da normalidade constitucional."

O relator da ação relembrou discursos do ex-presidente com ataques ao STF. Entre eles, o ato de 7 de Setembro, em 2021, quando Bolsonaro chamou Moraes de "canalha". "Isso não é conversa de bar, não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República no 7 de Setembro, a data da Independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo", afirmou.

A partir desta live [em julho de 2021], já se verifica também a utilização do mecanismo, que ficou muito conhecido e utilizado por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio, as denominadas milícias digitais. Ou seja, a live era realizada para imediatamente, a partir de um complexo sistema de financiamento, produção e divulgação, com utilização de inúmeros robôs, inclusive, se divulgar essa desinformação de forma massiva para, realmente, atentar contra os Poderes constituídos.

Trecho do voto de Alexandre de Moraes

'Não há dúvida sobre tentativa de golpe'

No início de seu voto, Moraes afirmou que o STF já havia reconhecido que houve tentativa de golpe de Estado. Para justificar, o ministro citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os acordos de não persecução penal formalizados pela Corte. Segundo Moraes, o grupo acusado executou "atos preparatórios" de junho de 2021 até depois das eleições de 2022, culminando nos atos antidemocráticos em Brasília.

Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de Direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe.

Chame-se, eu repito, como quiser. Estado de sítio, Estado de defesa, fora da hipóteses constitucionais, é golpe. Há alegação de 'Se eu pretendesse dar o golpe, convocaria o Conselho da República'. Novamente, é a desqualificação da inteligência alheia. Quem pretende dar o golpe, dá o golpe, como se pretendeu aqui e se tentou.

Trecho de voto de Moraes

Powerpoint de Alexandre de Moraes durante julgamento da trama golpista Imagem: Reprodução/TV Justiça

'Delação de Cid é válida'

O ministro rejeitou preliminares apresentadas pelas defesas dos réus, entre elas o pedido de anulação da delação de Mauro Cid. Moraes afirmou que as "eventuais omissões dolosas" do tenente-coronel não causam a nulidade do acordo. "O que podem acarretar é a diminuição ou afastamento de benefícios [acordados na colaboração", apontou o ministro relator da ação penal.

Moraes afastou coação. Os advogados criticaram ao longo do processo de que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria apresentado diversas versões, omitido informação e teria sido ainda coagido para fechar o acordo.

Com todo respeito, isso [pedido de nulidade da delação] beira litigância de má-fé. Ou beira total desconhecimento dos autos, porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, que pode ser mais ou menos correta, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos.

Trecho de voto de Moraes

'Organização atuava para afastar controle judicial'

Moraes apresentou diálogos entre os réus e os documentos encontrados pela Polícia Federal. O ministro relembrou as tentativas dos réus em descredibilizar as urnas eletrônicas e disseminar desinformação do processo eleitoral entre 2021 e 2022. "A eminente ministra Cármen Lúcia bem indagou também na tribuna que a organização criminosa confunde por ignorância ou má-fé, eu acredito mais na ilícita má-fé, o que é voto auditável e o que é voto impresso", disse.

A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda, com ofensas à lisura e a integridade de ministros do Supremo.

Trecho do voto de Moraes

'Plano Punhal Verde e Amarelo foi comprovado'

Segundo Moraes, o suposto planejamento de assassinato pelo grupo investigado é "fartamente comprovado nos autos". O documento do plano, intitulado de "Punhal Verde e Amarelo", planejava a morte do presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e de Moraes. O material foi encontrado no celular do general Mário Fernandes.

O ministro ressaltou que não "é possível normalizar" e citou os 20 anos de ditadura militar no Brasil. "Não é possível banalizar esse retorno a momentos obscuros da história que já tivemos. E a prova [desse planejamento] é farta", afirmou.