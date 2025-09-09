PM é preso suspeito de estuprar criança e oferecer R$ 5 para ela silenciar
Um sargento da reserva da Polícia Militar de Alagoas foi preso por suspeita de estuprar uma menina de 10 anos, no domingo, no bairro do Jacintinho, em Maceió.
O que aconteceu
Sargento é suspeito de colocar a mão por dentro da blusa da menina e apalpar os seios dela. O militar, que é conhecido da família da vítima, teria cometido o crime após chamar a garota para um abraço. A vítima teria recusado, mas o suspeito a puxou com força e a tocou indevidamente. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela PMAL.
Após ser apalpada, a criança começou a chorar. Nesse momento, o militar teria oferecido R$ 5 para que ela ficasse em silêncio e não contasse o ocorrido para ninguém.
Garota foi chorando para casa e relatou o ocorrido para a mãe. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso pouco tempo depois.
Militar estava com sinais de embriaguez e negou o crime ao ser preso. O sargento da reserva alegou que a menina havia pedido R$ 5, e ele deu. Entretanto, uma testemunha, também criança, confirmou a versão da vítima, ainda segundo a polícia.
Sargento foi encaminhado à Central de Flagrantes de Maceió. Ele passou ontem por audiência de custódia e vai responder em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável.
A PMAL disse que não vai comentar a conduta do militar. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Como denunciar violência sexual
Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.
Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.
Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.