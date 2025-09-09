Topo

PF investiga suspeito de perseguir deputada federal Silvye Alves e senadora

Homem enviou fotos íntimas para o email da deputada Silvye Alves - Divulgação
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 08h41Atualizada em 09/09/2025 09h26

A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar crimes de perseguição (stalking) e violência política de gênero contra diversas mulheres. Entre as vítimas estão a deputada federal Silvye Alves (União-GO) e uma senadora que não teve o nome divulgado.

O que aconteceu

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O investigado não teve a identidade divulgada. A PF diz que investigação reforça o compromisso no enfrentamento da proteção das mulheres contra condutas abusivas e criminosas.

Suspeito não foi preso, mas está proibido de acessar a internet. Ele também não pode entrar em contato com as vítimas e deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro sem autorização judicial, conforme medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Homem enviou fotos íntimas para o email da deputada Silvye Alves. Em nota, a assessoria de imprensa da parlamentar informou que não foi avisada sobre a operação da Polícia Federal, mas confirmou que Silvye sofreu importunação sexual por parte do alvo da PF. "A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Legislativa Federal responsável pela identificação do suspeito na época. A deputada Silvye Alves deve pronunciar sobre o caso ainda hoje pelas redes sociais", diz nota enviada ao UOL.

O crime de stalking é definido como perseguição reiterada que ameaça a integridade da vítima ou invade sua privacidade e liberdade. Segundo a advogada criminalista Amanda Scalisse, "a mera curiosidade em redes sociais não configura infração penal, mas a prática deve ser persistente para se tornar crime".

Desde 2021, o stalking é crime no Brasil e pode levar à reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A pena aumenta em 50% se o crime for cometido contra crianças, idosos, mulheres ou envolver mais de um agressor.

