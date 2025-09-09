Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta com risco geopolítico após ataque de Israel contra Hamas no Catar

São Paulo

09/09/2025 16h14

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 9, apoiados pelo aumento do prêmio de risco geopolítico após o ataque de Israel contra o Hamas no Catar, enquanto investidores acompanham a possibilidade de novas sanções dos EUA à Rússia e o papel da China em absorver o excesso de oferta global.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,59% (US$ 0,37), a US$ 62,63 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,56% (US$ 0,37), a US$ 66,39 o barril.

O ataque de Israel marca um novo passo na escalada das circunstâncias de tensão no Oriente Médio, para a Rystad Energy. "O que era uma trilha de negociação frágil agora parece ter se fechado, reduzindo as perspectivas de uma resolução de curto prazo para o conflito", diz a Rystad. Segundo a instituição, o risco de transbordamento regional do conflito está aumentando.

Pouco antes do fechamento deste texto, segundo a AFP, o Irã anunciou ter chegado a um entendimento com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para um novo marco de cooperação, após suspender colaborações em reação aos ataques de junho de Israel e dos EUA contra suas instalações nucleares.

O mercado está focado mais nas tensões geopolíticas e se preocupando menos com a retirada planejada de mais cortes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), para o BOK Financial. Além disso, o fator de preço de curto prazo para o petróleo bruto dependerá de como e se o governo Trump imporá sanções mais rígidas à Rússia e a seus compradores, acrescentou. "Embora até agora as sanções tenham tido pouco efeito, se forem direcionadas aos compradores, poderemos ver a volatilidade nos preços do petróleo retornar."

Sobre a oferta do óleo, o Commerzbank destaca que a China tem desempenhado papel fundamental na absorção do excesso de oferta de petróleo no mercado global, e deve continuar fazendo isso. Com base nos dados disponíveis de importação, produção e refino, o acúmulo implícito da China entre março e julho equivale a uma média de 1,4 milhão de barris por dia, segundo a consultoria. "Esse papel provavelmente continuará nos próximos meses, o que pode evitar uma queda mais acentuada nos preços do petróleo."

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Sébastien Lecornu, o 'soldado' fiel de Macron na França

Lula: 'Não aceitamos intervenção estrangeira, tampouco ameaças à nossa soberania'

Dino rebate possibilidade de anistia e fala em 'normalidade' do julgamento

Geração Z põe Nepal em chamas após proibição de redes sociais

'Vamos bloquear tudo': o que esperar do movimento que promete paralisar a França neste 10 de setembro

'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

Ciclista francês é preso ao tentar atravessar fronteira com a Rússia durante desafio esportivo

Colheita da 2ª safra de milho atinge 96% da área no PR, diz Deral

Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

Macron escolhe Sébastien Lecornu, ministro da Defesa de direita, para comandar novo governo da França