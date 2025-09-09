Petróleo fecha em alta após ataque israelense ao Catar

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, depois que os militares israelenses disseram que realizaram um ataque contra a liderança do Hamas na capital do Catar, Doha, uma expansão de sua campanha militar de anos no Oriente Médio.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,6%, a US$66,39 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos também subiram 0,6%, para fechar a US$62,63 por barril.

Ambos os índices de referência ganharam quase 2% logo após o ataque israelense ao Catar, mas perderam a maior parte desses ganhos mais tarde, quando os Estados Unidos garantiram a Doha que isso não acontecerá novamente em seu solo.

"Tanto os EUA quanto o Catar deixaram claro que não estão buscando uma nova escalada, enquanto a reação silenciosa de outros membros (do Conselho de Cooperação do Golfo) reforça a opinião de que o risco de um surto regional mais amplo permanece contido", disse Jorge Leon, chefe de análise geopolítica da Rystad Energy.

"Por enquanto, os prêmios de risco geopolítico estão diminuindo em vez de aumentar", disse Leon.

Além da garantia da Casa Branca ao Catar, os preços do petróleo também reduziram alguns ganhos porque o ataque não criou nenhuma interrupção imediata no fornecimento, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

Os índices de referência do petróleo já estavam sendo negociados em alta antes do ataque ao Catar, apoiados pelo fato de o último aumento da produção de petróleo da Opep+ ter sido menor do que o previsto, pelas expectativas de que a China continuará estocando petróleo e pelas preocupações com possíveis novas sanções contra a Rússia.

Limitando os ganhos do petróleo, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA disse que espera que os preços globais do petróleo estejam sob pressão significativa nos próximos meses, devido ao aumento dos estoques.

(Reportagem de Shariq Khan, Alex Lawler, Ahmad Ghaddar, Anjana Anil e Sam Li)