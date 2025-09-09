Petrobras avalia compra de fazendas solares para abastecer unidades da empresa, diz presidente da Transpetro
RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras estuda a aquisição de fazendas solares para abastecer unidades da companhia, incluindo a Transpetro, seu braço logístico, afirmou nesta terça-feira o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.
Segundo Bacci, as discussões envolvem a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, liderada pela executiva Angélica Laureano.
Atualmente, a Transpetro já opera dois terminais com energia fotovoltaica, localizados em Guarulhos (SP) e Belém (PA). Um terceiro terminal, em Coari (AM), também pode ser incluído no projeto.
"Nossa ideia é que o próximo terminal com energia solar seja em Coari, em plena selva amazônica. A diretora Angélica nos chamou para tentar fazer um trabalho conjunto com a Petrobras, comprando uma fazenda para instalação de placas solares", disse Bacci a jornalistas durante participação na conferência Rio Pipeline.
Segundo ele, a proposta da Petrobras segue uma tendência já adotada por outras grandes empresas, que adquirem grandes terrenos para instalar fazendas solares e atender diversas operações.
Questionado se a iniciativa atenderia apenas ao terminal de Coari, Bacci afirmou que o objetivo é abastecer o "sistema Petrobras".
"Não sei se essa fazenda vai suprir toda a demanda da Petrobras, que é enorme. Para isso, precisaríamos de milhares de quilômetros quadrados. Mas a ideia é ao menos reduzir o custo com energia", declarou.
A expectativa é que o projeto solar para o terminal de Coari esteja implementado já no próximo ano.
O executivo não detalhou a quantidade de energia solar que será demandada pela Transpetro e pelo sistema Petrobras.
Atualmente, o terminal de Coari usa energia gerada a óleo diesel.
"Estamos trabalhando com a diretora Angélica em um projeto mais amplo para o sistema Petrobras, no qual possamos, se possível, abastecer grande parte dos nossos ativos com usinas fotovoltaicas", afirmou Bacci durante a palestra.
(Por Rodrigo Viga Gaier)