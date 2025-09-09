Topo

Notícias

Petrobras avalia compra de fazendas solares para abastecer unidades da empresa, diz presidente da Transpetro

09/09/2025 13h21

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras estuda a aquisição de fazendas solares para abastecer unidades da companhia, incluindo a Transpetro, seu braço logístico, afirmou nesta terça-feira o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Segundo Bacci, as discussões envolvem a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, liderada pela executiva Angélica Laureano.

Atualmente, a Transpetro já opera dois terminais com energia fotovoltaica, localizados em Guarulhos (SP) e Belém (PA). Um terceiro terminal, em Coari (AM), também pode ser incluído no projeto.

"Nossa ideia é que o próximo terminal com energia solar seja em Coari, em plena selva amazônica. A diretora Angélica nos chamou para tentar fazer um trabalho conjunto com a Petrobras, comprando uma fazenda para instalação de placas solares", disse Bacci a jornalistas durante participação na conferência Rio Pipeline.

Segundo ele, a proposta da Petrobras segue uma tendência já adotada por outras grandes empresas, que adquirem grandes terrenos para instalar fazendas solares e atender diversas operações.

Questionado se a iniciativa atenderia apenas ao terminal de Coari, Bacci afirmou que o objetivo é abastecer o "sistema Petrobras".

"Não sei se essa fazenda vai suprir toda a demanda da Petrobras, que é enorme. Para isso, precisaríamos de milhares de quilômetros quadrados. Mas a ideia é ao menos reduzir o custo com energia", declarou.

A expectativa é que o projeto solar para o terminal de Coari esteja implementado já no próximo ano.

O executivo não detalhou a quantidade de energia solar que será demandada pela Transpetro e pelo sistema Petrobras.

Atualmente, o terminal de Coari usa energia gerada a óleo diesel.

"Estamos trabalhando com a diretora Angélica em um projeto mais amplo para o sistema Petrobras, no qual possamos, se possível, abastecer grande parte dos nossos ativos com usinas fotovoltaicas", afirmou Bacci durante a palestra.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Esposa de ex-premiê do Nepal morre queimada em protestos, diz jornal

Dirigente do Hamas diz a Al Jazeera que houve mortos no ataque de Israel no Catar, mas que líderes sobreviveram

Embaixada dos EUA critica Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF

Flotilha com ajuda para Gaza denuncia que foi vítima de ataque com drone perto da Tunísia

Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

Moraes: é 'patente' participação de 'líder da organização' no plano para assassinar autoridades

Autoridade do Hamas diz na TV que líderes do Hamas sobreviveram ao ataque israelense em Doha; filho de líder morreu

Em ação militar inédita, Israel ataca membros do Hamas no Catar

ONU aos 80 anos: encruzilhada entre relevância global e soberania nacional

Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

Vítima de grupo criminoso do golpe 'é o Estado brasileiro', afirma Alexandre de Moraes