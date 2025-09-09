Partido governista do Japão escolherá novo líder em 4 de outubro, Takaichi e Koizumi são vistos como favoritos

TÓQUIO (Reuters) - O Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o Japão, elegerá um novo líder em 4 de outubro para substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, disseram parlamentares graduados do partido nesta terça-feira, após uma disputa formal em vez de um procedimento de votação simplificado.

Um parlamentar graduado do PLD disse que o procedimento de seleção em grande escala pode favorecer Sanae Takaichi, uma veterana de direita com uma visão fiscal mais leniente que a mídia local diz ter decidido concorrer, bem como o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi.

Eles estão em um campo que provavelmente incluirá pelo menos cinco candidatos, embora nenhum deles tenha anunciado sua candidatura ainda.

Takaichi e Koizumi, que ganhou destaque como ministro da Agricultura de Ishiba, encarregado de conter a alta dos preços do arroz, já concorreram anteriormente e ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na disputa pela liderança em setembro de 2024, que acabou sendo vencida por Ishiba.

Outros possíveis candidatos incluem o ex-ministro das Relações Exteriores Toshimitsu Motegi, que anunciou sua candidatura na segunda-feira, bem como o secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, de acordo com uma fonte próxima ao principal porta-voz do governo.

Ishiba anunciou sua renúncia no domingo, após as eleições que fizeram com que sua coalizão governista perdesse a maioria em ambas as Casas do Parlamento, em meio à revolta dos eleitores com o aumento do custo de vida.

