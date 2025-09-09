Topo

Notícias

Para Casa Branca, EUA precisam de nova liderança para o Fed e é preciso cortar juros

São Paulo

09/09/2025 15h40

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, alegou nesta terça-feira, 9, em coletiva de imprensa, que os Estados Unidos precisam de uma nova liderança para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano)) e que é preciso cortar as taxas de juros. "Trump herdou economia pior do que o imaginado", comentou ela sobre a revisão preliminar anual do payroll.

Segundo a secretária, os dados de emprego foram nesta terça "uma das maiores revisões" já vistas.

Ela também voltou a criticar a conduta do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) na administração do ex-presidente Joe Biden.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

Macron escolhe Sébastien Lecornu, ministro da Defesa de direita, para comandar novo governo da França

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

ViaQuatro disponibiliza ônibus a passageiros após trem descarrilar

Ataque em Doha foi parte de armadilha planejada por EUA e Israel, diz Hamas

Macron, da França, nomeia o aliado Lecornu como novo primeiro-ministro

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano