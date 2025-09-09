Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário de depósitos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o último número do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para facilitar a organização e dar previsibilidade aos segurados.

Detalhes dos repasses

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que possuem renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

O INSS efetua mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentadorias e pensões acima desse valor.

Para confirmar a data correta do depósito, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o último após o traço. As informações também podem ser verificadas no site ou no aplicativo Meu INSS, com acesso realizado pelo CPF e senha do Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pela Central 135, que conta com atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.

No aplicativo Meu INSS, além da consulta ao extrato de pagamento, o usuário pode revisar seus dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na barra de busca.

Cronograma de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Cronograma de pagamentos - acima de um salário mínimo