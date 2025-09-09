Topo

Economia

Calendário do Bolsa Família de setembro: veja as datas de pagamento

Bolsa Família - Denner Ovidio/Futura Press/Estadão Conteúdo
Bolsa Família Imagem: Denner Ovidio/Futura Press/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

09/09/2025 04h00

Os depósitos do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário definido, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O repasse segue o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário. Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • NIS final 1: 17/09
  • NIS final 2: 18/09
  • NIS final 3: 19/09
  • NIS final 4: 22/09
  • NIS final 5: 23/09
  • NIS final 6: 24/09
  • NIS final 7: 25/09
  • NIS final 8: 26/09
  • NIS final 9: 29/09
  • NIS final 0: 30/09

Próximos calendários

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança com até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para permanecer no programa

Os beneficiários precisam cumprir algumas condições de saúde e educação para manter o auxílio ativo:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e jovens de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário de vacinação em dia.

O descumprimento dessas exigências, como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas, pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial que as famílias fiquem atentas às regras para não terem os pagamentos bloqueados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário de depósitos

Calendário do Bolsa Família de setembro: veja as datas de pagamento

Herdeiros de Murdoch chegam a acordo bilionário sobre sua sucessão

Amazon paga US$ 25 milhões por participação na Rappi, diz agência

UOL contrata Daniela Lima

Faculdade Sírio-Libanês Digital estreia com 12 cursos na área da saúde

Pix parcelado: BC divulga regras de padronização ainda em setembro

Leilões do Itaú têm 240 imóveis e lance de R$ 29 mil por dois terrenos

Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Juro alto desbanca tarifaço como maior fantasma do agro na Expointer

Prefeitura de SP anuncia 2.100 vagas de emprego e mutirão para Black Friday