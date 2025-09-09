Calendário do Bolsa Família de setembro: veja as datas de pagamento

Os depósitos do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário definido, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O repasse segue o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário. Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

NIS final 1: 17/09

NIS final 2: 18/09

NIS final 3: 19/09

NIS final 4: 22/09

NIS final 5: 23/09

NIS final 6: 24/09

NIS final 7: 25/09

NIS final 8: 26/09

NIS final 9: 29/09

NIS final 0: 30/09

Próximos calendários

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e tipos de benefício

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança com até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para permanecer no programa

Os beneficiários precisam cumprir algumas condições de saúde e educação para manter o auxílio ativo:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e jovens de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário de vacinação em dia.

O descumprimento dessas exigências, como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas, pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial que as famílias fiquem atentas às regras para não terem os pagamentos bloqueados.