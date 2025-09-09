'Pacote da impunidade quer carona no caso Bolsonaro', diz jurista

Propostas que afrouxam o combate à corrupção tentam se aproveitar do julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal), alertou o jurista Márlon Reis no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O Congresso discute mudanças em leis como a da ficha limpa e do foro privilegiado, em meio a críticas de especialistas e ministros do STF, que veem risco de retrocessos e impunidade para autoridades.

Sobre esse pacote da impunidade, na verdade, eles estão querendo pegar carona no debate sobre o Bolsonaro e demais para conseguir algo para si próprios. O foro privilegiado sempre foi defendido pelos congressistas. Foram várias tentativas de mudança desses pilares que garantem esse privilégio de foro. E o Congresso nunca quis mudar.

Só que de uns anos pra cá, os tribunais começaram a julgar esses processos e a se adaptar pra isso. Criaram posições pra juízes auxiliares que foram convocados de diversas regiões pra ajudar os ministros na instrução, na realização das audiências. E os tribunais se prepararam pra julgar. Márlon Reis, jurista

Segundo Reis, mesmo com pressões para desmontar instrumentos de controle, o Supremo pode barrar projetos que enfraqueçam a Lei da Ficha Limpa, considerada referência no combate à corrupção.

Além disso, houve um desmonte de parte significativa da lei de improbidade. E agora, recentemente, eles simplesmente estão trabalhando para desmontar a Lei da Ficha Limpa. Eu só não estou dando isso como um fato, apesar do Congresso já ter concluído o julgamento, porque o projeto que saiu de lá é tão absolutamente ruim e mal feito do ponto de vista técnico e constitucional, que estou convencido de que vamos derrubá-lo no Supremo. Márlon Reis, jurista

'Anistia não vale para golpista', diz Marlon Reis sobre STF e Bolsonaro

Marlon Reis ressaltou que o STF veda anistia para crimes graves, como tentativa de golpe, e que a Constituição protege vítimas, não perseguidores, enquanto o Congresso discute projetos para beneficiar envolvidos nos atos de 8/1.

Anistia, graça e indulto são mencionadas. Elas andam meio perto umas das outras no Direito Penal, embora não seja a mesma coisa. São três meios pelos quais alguém pode se livrar, digamos assim, da aplicação da lei penal. Acontece que o Supremo já se debruçou sobre esses institutos algumas vezes, inclusive a mais célebre foi sobre o caso do ex-deputado Daniel Silveira. Márlon Reis, jurista

'Decisão do STF deve ser respeitada', afirma Marlon Reis sobre penas

O jurista defendeu o respeito às decisões do STF e destaca a individualização das penas para os réus dos atos de 8 de janeiro, enfatizando o papel do Congresso e da Constituição.

Qualquer que seja a decisão, que ela seja respeitada por todas as partes. Os partidos políticos e os congressistas podem também tentar algum mecanismo. A anistia pode ser votada pelo Congresso? Pode. O Congresso é soberano. pode votar da mesma maneira como o Supremo pode rever, do ponto de vista da constitucionalidade, o que vier a ser decidido lá. Já antecipei a minha opinião de que não cabe a anistia nesse caso. Márlon Reis, jurista

