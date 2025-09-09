Topo

Oxford Economics: aumento tarifário dos EUA para produtos específicos permanece provável

São Paulo

09/09/2025 20h39

Os recentes acordos comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, provavelmente reduziram o risco de curto prazo de outra rodada de mudanças em larga escala nas tarifas, no entanto, aumentos tarifários universais adicionais em produtos específicos, como fármacos, permanecem prováveis, diz a Oxford Economics em relatório publicado hoje.

A taxa tarifária agregada dos EUA pode aumentar ainda mais se Trump continuar a usar as taxas como uma ferramenta para tentar alcançar seus objetivos não relacionados ao comércio, diz a consultoria.

"A pressão interna pode aumentar para que sejam impostas novas camadas de tarifas, a fim de compensar qualquer perda de competitividade das empresas americanas decorrente do aumento dos custos dos insumos", acrescenta.

