'Organização criminosa': Moraes e Dino votam pela condenação de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, relator, votou nesta terça-feira no Supremo para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete no processo em que eles são acusados de tentativa de golpe de Estado.
Num voto duro, pior do que o esperado pelos réus, Moraes disse que todas as acusações foram comprovadas e afirmou que Bolsonaro agiu como o chefe de uma organização criminosa. O ex-presidente nega todas as acusações.
O ministro Flávio Dino, segundo a votar, acompanhou Moraes no voto pela condenação, mas divergiu em relação às penas de cada réu. Ainda faltam três votos de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que devem ser dados até a próxima sexta-feira.
'Organização criminosa'
Para o jurista Wálter Maierovitch, Moraes desmontou a narrativa da defesa de Bolsonaro com "um caminhão de provas".
E o colunista Leonardo Sakamoto chama a atenção para o fato de que Moraes, ao descrever o bolsonarismo no poder como uma organização criminosa, deixa os seus supostos crimes mais claros para o público.
Sakamoto nota também que o PowerPoint de Moraes, em seu voto contundente, mostra que a tentativa de golpe remonta a bem antes e além do vandalismo do 8 de Janeiro.
A colunista Thais Bilenky chama a atenção para o fato de que Moraes caprichou em um voto "instagramável", com várias frases de efeito e ironias prontas para virar cortes em redes sociais.
E Daniela Lima ressalta que as intervenções e o comportamento do ministro Luiz Fux causaram desconforto na Primeira Turma. Segundo ela, colegas esperam que Fux não peça vista do processo, abrindo sua divergência em pontos pontuais do julgamento.
Medo da Papuda
Enquanto isso, Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, conta que Bolsonaro confessou a aliados ter medo da possibilidade de ser preso na Papuda, em Brasília. O ex-presidente teme passar mal e não ter assistência médica adequada ou mesmo ser agredido por outros detentos.
