Ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro: veja sequência de ministros
Os votos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) serão abertos hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja a ordem completa abaixo.
Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?
Ministros começam a votar. O primeiro será Moraes, relator da ação penal, que se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma.
Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência será a seguinte:
- Flávio Dino;
- Luiz Fux;
- Cármen Lúcia;
- Cristiano Zanin;
Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.
Quais são as datas do julgamento?
Novas sessões começam hoje com data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.
Próximas sessões do julgamento:
- 9/9 (terça), às 9h e às 14h
- 10/9 (quarta), às 9h
- 11/9 (quinta). às 9h e às 14h
- 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.
A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.
Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).
Quem são os réus na ação penal?
São réus do núcleo crucial da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
Quais são os crimes julgados?
Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:
- Organização criminosa armada,
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
- Golpe de Estado,
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
- Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.
A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.