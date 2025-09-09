Topo

Notícias

ONU aos 80 anos: encruzilhada entre relevância global e soberania nacional

09/09/2025 13h24

A Organização das Nações Unidas (ONU) vive um momento crítico em sua trajetória. Ao completar 80 anos, a instituição enfrenta uma crise multifacetada que envolve desafios financeiros, estruturais e de identidade. Segundo a professora Tânia Mansur, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o programa de reformas internas da ONU representa uma "tarefa bastante complexa". 

Patrícia Moribe, em Paris

Para enfrentar esses desafios, a ONU lançou a iniciativa "ONU80", um ambicioso programa de reformas com o objetivo de racionalizar suas operações, ampliar seu impacto e reafirmar sua relevância em um mundo em constante transformação.

A professora da UnB identifica um "momento de virada" para a organização, especialmente desde a década de 1990, que exige uma redefinição de seus papéis. Isso levanta questões importantes, como "qual será a participação do Brasil nesse novo contexto?" e "qual o futuro das Nações Unidas?".

Além dos desafios políticos e conceituais, a ONU enfrenta uma grave crise financeira e estrutural. Em 2024, a instituição registrou um déficit orçamentário de US$ 859 milhões, com apenas 112 dos 193 países-membros em dia com suas contribuições - incluindo a inadimplência dos Estados Unidos, seu maior financiador histórico. Diante desse cenário, o secretário-geral António Guterres foi obrigado a congelar contratações e adotar medidas rigorosas de contenção de gastos.

Tarefa complexa

Para Mansur, reformar a ONU é uma tarefa complexa, pois exigiria a anuência de atores com interesses profundamente divergentes - algumas vezes "inimigos viscerais" -?????,?? o que levanta dúvidas sobre a viabilidade técnica dessas negociações. Ela ressalta que a ONU é uma estrutura gigantesca, com 15 agências especializadas, além de diversos programas, fundos e escritórios, o que torna difícil imaginar soluções simples. Segundo ela, é necessário mais "clareza", "responsabilização" (accountability) e "agilidade no processo decisório".

A iniciativa "ONU80" busca justamente esses objetivos: melhorar a eficiência interna, revisar mandatos e promover mudanças estruturais. No entanto, essas propostas têm gerado preocupações internas. Estimativas não oficiais apontam para a possível eliminação de cerca de 2.000 funcionários em Genebra e até 7.000 no secretariado global. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), por exemplo, já confirmou o corte de 3.500 postos de trabalho em todo o mundo.

Para o governo brasileiro, segundo Mansur, as soluções passam pela "negociação" e por uma "mudança na visão do que é o poder mundial". Ela também destaca que, historicamente, ações de "solidariedade" e "ajuda humanitária" nas relações internacionais carregam elementos de influência estratégica (soft power) e interesses específicos, nem sempre motivados apenas por altruísmo. Essa compreensão exige atenção especial aos modelos e formatos de atuação da ONU, para garantir que a organização continue relevante e eficaz.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam ao menos 61 pessoas em funeral no leste do Congo

Equador confisca mais de US$300 mi em propriedades de grupo armado

Esposa de ex-premiê do Nepal morre queimada em protestos, diz jornal

Estado de exceção, de defesa ou de sítio fora das hipóteses constitucionais é golpe, diz Moraes

Dirigente do Hamas diz a Al Jazeera que houve mortos no ataque de Israel no Catar, mas que líderes sobreviveram

Embaixada dos EUA critica Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF

Flotilha com ajuda para Gaza denuncia que foi vítima de ataque com drone perto da Tunísia

Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

Moraes: é 'patente' participação de 'líder da organização' no plano para assassinar autoridades

Autoridade do Hamas diz na TV que líderes do Hamas sobreviveram ao ataque israelense em Doha; filho de líder morreu

Em ação militar inédita, Israel ataca membros do Hamas no Catar