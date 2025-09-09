Topo

Notícias

O que se sabe sobre menina que morreu após ser espancada por colegas dentro de escola em PE

São Paulo

09/09/2025 08h58

A Polícia Civil do Pernambuco continua investigando o caso de uma criança de 10 anos que morreu após ser agredida por colegas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão do Estado. A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, dia 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado, 7.

O que aconteceu com a aluna?

Conforme a investigação, na quarta-feira passada, a estudante foi agredida dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Não há detalhes sobre o motivo da agressão.

Ela foi socorrida?

Sim. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região, transferida para o Recife. Porém, faleceu na noite de sábado, 6.

Como estão as investigações?

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

STF inicia sessões para votar veredicto em julgamento de Bolsonaro (AFP)

Anglo American e Teck anunciam fusão para criar nova gigante do cobre

Congresso dos EUA divulga "livro de aniversário" de Epstein, incluindo suposta carta de Trump

Xi diz que China e UE devem melhorar comunicação e aprofundar cooperação

Ofensiva de Israel na Cidade de Gaza encontra resistência de alguns reservistas

Lançamento mundial do novo livro de Dan Brown, autor de 'O Código da Vinci'

Valdemar Costa Neto ameaça 'parar' o Congresso se anistia a envolvidos no golpe não for votada

Mãe de menina que morreu espancada em escola desabafa: 'Não foi só um soco'

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja julgamento de Bolsonaro hoje (9)

Assembleia Geral da ONU empossa Annalena Baerbock como nova presidente

Agência da ONU cria solução para retomar correios aos Estados Unidos